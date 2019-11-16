نفاد تذاكر ليلة السندباد في 90 دقيقة!
ضمن موسم الرياض يوم 22 نوفمبر

نفاد تذاكر ليلة السندباد في 90 دقيقة!

2019/11/16
الساعة 11:00 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، نفاد كافة تذاكر ليلة السندباد، والمخصصة للفنان راشد الماجد، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقال تركي الشيخ في تغريدة له عبر “تويتر”: أن رقم التذاكر المباعة وصلت إلى 15 ألف تذكرة، مضيفًا أن الموقع الإلكتروني الخاص بالحجوزات سجل نحو 114 ألف زائر.

وكتب موسم الرياض: الدليل على حماسكم لليلة السندباد هو أن التذاكر انتهت خلال 90 دقيقة.. موعدنا معكم في حفلة طربيَّة يوم 22 نوفمبر.

ويُقام حفل ليلة السندباد على مسرح فنان العرب محمد عبده في البوليفارد، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض، يوم الجمعة المقبلة بتاريخ 22 نوفمبر، وتقوم على تنظيمه شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

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