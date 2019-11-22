نفاد تذاكر نهائي أبطال آسيا 2019

المواطن - مروة نبيل

نفدت تذاكر مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 المقرر إقامتها، يوم الأحد المقبل، بالكامل.

ومن المتوقع أن يستلم مسؤولو الهلال 3200 تذكرة لجماهير الأزرق، التي ينتظر أن يكتمل وصولها، فجر يوم السبت، وذلك بعد أن وصلت طوكيو الطائرات التي تكفل بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وخصصتها الإدارة لـ”القوة الزرقاء”.

ويلعب الهلال ضد أوراوا على استاد سايتاما، يوم الأحد المقبل، علمًا بأن الزعيم فاز في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 التي أُقيمت في الرياض، بهدف دون رد سجله البيروفي أندريه كاريلو.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق نتيجة إيجابية ضد أوراوا الياباني، والتتويج بلقب دوري أبطال آسيا الغائب عن خزائنه منذ سنوات طويلة.