نفوق 200 فيل في شهرين!

المواطن - متابعة

قالت سلطة إدارة المتنزهات الوطنية والحياة البرية في زيمبابوي: إن ما يزيد على 200 فيل نفقت وسط موجة جفاف حاد، وإن هناك مخططًا ضخمًا لإعادة توزيع الحيوانات لتخفيف الازدحام.

وقال المتحدث باسم إدارة المتنزهات الوطنية تيناشي فاراوو: إن ما لا يقل عن 200 فيل نفقت في متنزه هوانغي مترامي الأطراف وحده منذ أكتوبر الماضي، وإن متنزهات أخرى عانت خسائر هي الأخرى.

وأضاف فاراوو أن حيوانات منها الزراف والجاموس والظبي تنفق هي الأخرى، مشيرًا إلى أن الوضع لن يتحسن إلا بعد هطول الأمطار.

وتشرد كثير من الحيوانات من متنزهات زيمبابوي إلى المجتمعات القريبة بحثًا عن الطعام والماء.

وقالت إدارة المتنزهات الوطنية: إن 33 شخصًا لقوا حتفهم جراء هجمات الحيوانات هذا العام وحده.

وأوضحت أن لديها خططًا لنقل 600 فيل ومجموعتين من الأسود وحيوانات أخرى من محمية “سيف فالي كونزرفانسي” جنوب شرقي البلاد إلى متنزهات أخرى أقل ازدحامًا.