نقل مباراة النصر وعفيف يخدم مصالح العالمي

المواطن - محمد سمعه

حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على استفادة كبرى من نقل مباراته أمام فريق عفيف ضمن منافسات دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن نقل مباراة النصر وعفيف يوم الخميس الماضي، حيث جاء قرار نقل مباراة النصر وعفيف بناء على إفادة من إدارة المنشآت الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، بعدم توفر متطلبات الأمن والسلامة في ملعب نادي الدرع.

وستكون المصلحة الكبرى لنادي النصر هي عدم إرهاق لاعبيه نتيجة السفر والتنقل، حيث ستكون المباراة في المجمعة مما يجعل المسافة قريبة، عكس نادي عفيف الذي سينتقل إلى المجمعة قاطعًا مسافة تُقدر بـ500 كيلو متر.

وقال بندر الضليعي رئيس عفيف في تصريحات إعلامية إن النصر كان توصل لاتفاق مع إدارة ناديه على نقل المباراة إلى الرياض مع حصول فريق عفيف على دخل المباراة بالكامل مع تحمّل إدارة النصر لتكاليف إقامة نادي عفيف في الرياض، وهو ما رحبت به إدارة النصر.

ولكن جاء قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم ليُغير الاتفاق بين ناديي النصر وعفيف، بنقل المباراة إلى المجمعة.

يذكر أن مباراة النصر وعفيف ستُقام يوم التاسع من نوفمبر الجاري.

وفاز النصر أمس السبت، على فريق أبها برباعية دون رد في الجولة التاسعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.