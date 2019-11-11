نهائيات سوبر في الملاعب السعودية

المواطن - مروة نبيل

تشهد الفترة المقبلة إقامة 3 نهائيات كأس السوبر في الملاعب السعودية؛ ما يجذب أنظار وسائل الإعلام العالمية والعربية إلى المملكة.

ويحتضن إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مباراة كأس السوبر الإيطالي بين يوفنتوس ولاتسيو، يوم 22 من شهر ديسمبر المقبل.

ويستضيف إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في الرابع من شهر يناير المقبل، مباراة كأس السوبر السعودي بين النصر والتعاون.

وتُقام منافسات كأس السوبر الإسباني على ملعب الجوهرة خلال الفترة من 8 حتى 12 يناير المقبل، بمشاركة 4 فرق للمرة الأولى، وهي: برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد وفالنسيا.

وأسفرت قرعة كأس السوبر الإسباني عن مواجهة ريال مدريد لفريق فالنسيا، يوم 8 يناير، وفي حال تأهل المرينغي سيُلاقي الفائز من مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، في المباراة النهائية يوم 12 من الشهر ذاته.