نور: ننتظر الميركاتو الشتوي وجماهير #الاتحاد رائعة
مؤكدًا أن الفريق يحتاج لكثير من العمل

نور: ننتظر الميركاتو الشتوي وجماهير #الاتحاد رائعة

2019/11/01
الساعة 4:28 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أكد نجم نادي الاتحاد محمد نور، أن الفريق الأول لكرة القدم يحتاج إلى الكثير من العمل خلال الفترة المقبلة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه ينتظر دعم الإدارة في الميركاتو الشتوي.

وخسر الاتحاد ضد الأهلي بهدفين مقابل هدف في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لتكون الهزيمة الرابعة على التوالي، الأمر الذي أثار غضب الجماهير.

وعلق محمد نور على ديربي جدة قائلًا: “لم أتمنّ أن أكون في الملعب مثل هذه المباراة، فقد ظهرت الجماهير بشكل رائع ودعمت الفريق بقوة في عز تأخره في النتيجة بهدفين”.

وتابع: “نادي الاتحاد يحتاج إلى الكثير من العمل للعودة إلى منصات التتويج من جديد، وللأسف ما عندنا اللاعب السعودي القادر على حمل مسؤولية الفريق، باستثناء لاعب أو اثنين”.

وعلى الرغم من الهزيمة، إلا أن محمد نور أشاد بالأداء، وقال: “اللاعبون لم يقصروا أمام الأهلي، والحقيقة ما توقعت أن نظهر بهذه النتيجة، وأداء الشوط الثاني تحديدًا كان رائعًا”.

واختتم تصريحاته عبر حسابه في “سناب شات” قائلًا: “ننتظر فترة الانتقالات الشتوية ودعم الإدارة، وأتمنى أن يكون اللاعبون المحترفون الُجدد في عطاء كريم الأحمدي”.


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