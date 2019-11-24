نوفمبر ابتسم لـ #الهلال في خمس مباريات

المواطن - محمد سمعه

يملك نادي الهلال ذكريات جيدة مع شهر نوفمبر في المباريات الآسيوية، وذلك قبل مواجهة نادي أوراوا الياباني اليوم الأحد في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وسبق لنادي الهلال أن خاض سبع مباريات آسيوية، حيث تمكن من الفوز في خمسة لقاءات وتعادل لقاء وخسر مباراة واحدة فقط.

وكانت البداية مع الهلال في عام 1997، حيث تقابل مع نادي استقلال طهران الإيراني في بطولة كأس الكؤوس الآسيوية بعام 1997 وفاز، ليواجه نادي ناجويا الياباني ويُحقق اللقب في نوفمبر من عام 1997.

وتواصلت انتصارات الهلال في نوفمبر على المستوى الآسيوي، حيث هزم السد القطري في دوري أبطال آسيا في عام 1999 بهدف، ثم فاز على السالمية الكويتي في دوري أبطال آسيا في نوفمبر من عام 2000.

ثم فاز الهلال في نوفمبر من جديد، بعد أن تفوق على نادي أوراوا الياباني يوم 9 نوفمبر 2019 في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا نسخة العام الحالي بهدف دون رد.

وفي نوفمبر من عام 2014، تعادل الهلال في إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام ويسترن سيدني الأسترالي ليفقد اللقب بعد الخسارة في الذهاب، ثم خسر في جولة الإياب في نوفمبر من عام 2017 أمام أوراوا الياباني بهدف دون رد في نهائي دوري أبطال آسيا قبل عامين.

وتنطلق اليوم مباراة الهلال وأوراوا على ملعب سايتاما 2002 في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة.