نيران مجهولة المصدر تحرق كنيسة مصرية

المواطن - متابعة

اندلع حريق هائل داخل كنيسة مارجرجس الجيوشى في حي شبرا بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران قبل أن يمتد لباقي أرجاء الكنيسة ولم يسفر الحريق عن أية إصابات بشرية ولم يتضح بعد أسباب نشوب النيران.

وكانت غرفة الحماية المدنية في القاهرة تلقت بلاغًا صباح اليوم الجمعة، يفيد بنشوب حريق داخل كنيسة مارجرجس الجيوشي بشبرا، وفور انتقال 6 سيارات إطفاء تبين نشوب النار بالطابق الثاني من المبنى، وأخلت قوات الأمن جميع من في الكنيسة وتمكنت من السيطرة على النيران بعد أن التهمت محتويات الطابق الثاني دون وقوع أية إصابات بشرية بحسب صحيفة الشروق المصرية.