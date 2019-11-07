نيويورك تايمز: 4 أسباب تجعل من أرامكو فرصة استثمارية مغرية 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

يومان فقط يفصلان عن موعد إصدار نشرة أرامكو، حيث أعلنت الشركة عقب إدراج وطرح أسهمها في سوق المال السعودية (تداول) يوم الأحد، أن الإعلان عن النشرة سيكون في 9 نوفمبر، قبل موعد بداية الاكتتاب.

وبعد الإعلان، صار اكتتاب أرامكو حديث العالم، وتشير أغلب التقارير العالمية، إلى أن مستقبل الشركة عملاقة النفط السعودية ينتظره نتائج مبشرة للغاية، ومن المتوقع طرح أسهم عامة أولية تتراوح ما بين 1 إلى 3% في شهر ديسمبر.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إن أرامكو السعودية، هي شركة أعمال رائعة وفرصة استثمارية مغرية، وعدد التقرير الأسباب وراء ذلك، وكان أولها تفوق أرباح الشركة على أي شركة عالمية أخرى، فقد حققت أرباحًا بلغت 111 مليار دولار في عام 2018 ، في حين كانت أرباح شركة أبل 59.5 مليار دولار.

والسبب الثاني، هو أن أرامكو تضخ كميات أكبر من النفط، بتكلفة أقل من أي منافس، حيث تعمل الشركة منذ ما يزيد عن 30 عاماً.

وتابعت الصحيفة، أن ثالثاً، فمسؤولي أرامكو، كان لديهم من الذكاء ما يجعلهم ينوعون أعمال الشركة، مع تطوير العلاقات العميقة في كل من جنوب شرق آسيا والولايات المتحدة وأوروبا.

ورابعاً، تحافظ أرامكو على البيئة، باستخدام تقنيات جديدة بانتظام للحد من التأثير البيئي للوقود القائم على الكربون.

واختتمت الصحيفة التقرير بقولها: “على كل شخص قد يشتري أموالاً في أسهم أرامكو، أن يعرف معنى الاستثمار في أرامكو، هذا ليس مجرد استثمار في شركة، بل استثمار في شركة ناجحة لها سجل حافل وأصول استثنائية وقيادة ماهرة”.