هاتف Y19 بمواصفات حصرية وسعر 825 ريالًا

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طرحت شركة vivo الصينية، هاتفها الجديد المتطور Y19 بسعر لا يتجاوز 220 دولارًا- حوالي 825 ريالًا- في بعض الأسواق الآسيوية والأوروبية.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل أنيق مصنوع من الزجاج المقاوم للصدمات والخدوش والرطوبة، مزود بشاشة Hаlo FullView بمقاس 6.53 بوصة، تغطي 90.3% من مساحة الواجهة الأمامية، دقة عرضها (2340/1080) بيكسل، فيها ثقب صغير في منتصفها من الأعلى مخصص للكاميرا الأمامية.

ويعمل هذا الهاتف بمعالج MеdiaTek Hеlio P65 ثماني النواة، ومعالج رسوميات ARM Mаli G52، وذاكرة وصول عشوائي 6/8 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية 32/64/128 جيجا بايت قابلة للتوسيع.

وزودت vivo الهاتف الجديد بمنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFС للدفع الإلكتروني ونقل البيانات، وماسح لبصمات الأصابع على الواجهة الخلفية، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، إضافة إلى نظام تشغيل Funtouch OS مطور من نظام Android 9.