هاجس تشفير دوري محمد بن سلمان يُقلق الجماهير

المواطن - محمد سمعه

تبحث رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل تشفير دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة المقبلة.

وقال مسلي آل معمر رئيس رابطة دوري المحترفين لـ برنامج الدوري مع وليد: ندرس تشفير الدوري السعودي وإن حدث فلن نُصعبها على الشارع الرياضي.

وفي السياق ذاته قال خالد البلطان رئيس مجلس إدارة نادي الشباب: التشفير التلفزيوني هو مصدر الدخل الأول في نظري والمباراة الواحدة في الدوري السعودي تُكلف الدولة ملايين، أنا مع التشفير البسيط ولست مع الذي يُرهق كاهل المشاهد، وأرى أن دفع 150 أو 200 ريال لن يُشكل عائقًا للمواطن.

وعلى الفور أبدت الجماهير عبر موقع التواصل الاجتماعي” تويتر” قلقها من دراسة رابطة الدوري لتشفير مباريات المسابقة، حيث قالت فئات عريضة منهم إنه ليس مستعدًا لدفع أموال طائلة للاشتراك في رؤية الدوري السعودي مع هبوط مستوى معظم الأندية.

وقال البعض الآخر إن كرة القدم هي لعبة البسطاء، حيث يجب ترك مباريات الدوري بالمجان ومفتوحة على القنوات المفتوحة لجميع المشاهدين دون وضع عبء على كاهلهم بدفع أموال كبيرة للاشتراك في رؤية مباريات الدوري السعودي.

#الدوري_مع_وليد مسلي آل معمر – رئيس رابطة المحترفين السعودية: ندرس "تشفير" الدوري السعودي وإن حدث فلن نصعبها على الشارع الرياضي. pic.twitter.com/ux367cieta — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) October 30, 2019