هازارد يتصدر قائمة بلجيكا لمباراتي روسيا وقبرص

المواطن - مروة نبيل

أعلن مدرب منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم، روبرتو مارتينيز، عن قائمة الشياطين الحمر لمباراتي روسيا وقبرص في تصفيات يورو 2020، وفي مقدمتها نجم ريال مدريد الإسباني، إيدين هازارد.

ومن المقرر أن يواجه منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم نظيره الروسي، يوم 16 نوفمبر الجاري، ثم يلعب مع قبرص، يوم 19 من الشهر ذاته.

وجاءت قائمة منتخب بلجيكا كالتالي؛ في حراسة المرمى، تيبو كورتوا، مينيوليه، ماتس سيلز وهيندريك فان كومبروج، وفي الدفاع؛ ألديرفيريلد، بوياتا، ديناير، كوباوت، دينونيكر، ميتشيلز وفيرمايلين.

وضمت قائمة بلجيكا أيضًا ناصر الشاذلي، يانيك كاراسكو، ثورجان هازارد، يوري تيليمانس، دي بروين، هانس فانكين، برايت، فيتسل وكاتسانجي في خط الوسط، وفي الهجوم هازارد، لوكاكو، بينتيكي، باتشواي، ميرتينز، ماكسيم ليستينين، أوريجي، توسارد وفيرشارين.