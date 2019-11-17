هجوم إعلامي على اتحاد القدم الآسيوي

المواطن - محمد سمعه

انتقدت بعض الآراء الإعلامية، الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك بسبب استبعاد لاعبي الهلال من المنافسة على جوائز الأفضل في آسيا في العام الحالي.

وكانت البداية مع الإعلامي تركي الشديد مقدم برنامج ” كورة” الذي قال: هل يوجد لاعب هلالي لا تنطبق عليه المعايير ليترشح لجائزة أفضل لاعب آسيوي؟، أمر غريب صراحة، نحن فقط نريد منكم الإنصاف لمنتخباتنا وأنديتنا المشاركة في آسيا.

وفي السياق ذاته قال الإعلامي أحمد المصيبيح: الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لا فائدة منه على الإطلاق، أرى أن ” الضرب في الميت حرام”.

وأضاف المصيبيح: مع كامل احترامي وتقديري لكن رئيس اتحاد القدم الآسيوي لا يعلم الأمور الخفية، التي تدور في أروقة الاتحاد الآسيوي، ونحن لا نريد جوائز كل ما نريده فقط هو تحقيق الإنصاف لـ الهلال في إياب نهائي دوري أبطال آسيا لأن مسألة غياب الـVAR كارثة عانى منها الهلال في الذهاب.

أما الإعلامي ماجد التويجري فقال: الوضع غير مقبول” تراها مصخت” لقد شعرنا بالممل مما يقوم به الاتحاد الآسيوي، تعبنا من كثرة الحديث عن سوء الأداء التحكيمي مع المنتخبات السعودية وأنديتنا، ما تعرض له لاعبو الهلال باستبعادهم من جوائز الأفضل في آسيا ظلم بيّن، وسالم الدوسري الذي صنع الفارق مع الهلال ومكن المنتخب السعودي من الفوز على أوزبكستان في أرضها للمرة الأولى، كيف لا يمكن اختياره؟.

جدير بالذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كان اختار 3 لاعبين مرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب آسيوي 2019 وهم” الإيراني علي رضا حارس بيروزي الإيراني، الياباني ماكينو مدافع أوراوا الياباني، القطري أكرم عفيف لاعب السد القطري”.