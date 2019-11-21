هجوم #الهلال .. نقطة تميزه

المواطن - مروة نبيل

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مستوى مميزًا على الصعيد الهجومي في بطولة دوري أبطال آسيا 2019، وذلك قبل مباراته ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني.

ويلعب الهلال ضد أوراوا على استاد سايتاما، يوم الأحد المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، علمًا بأن الزعيم فاز في مباراة الذهاب بهدف دون رد سجله البيروفي أندريه كاريلو.

هجوم الهلال مميز

وأشاد الإعلامي الرياضي عبدالعزيز الزلال بأداء الزعيم هجوميًا، وقال: “الهلال مميز في الشق الهجومي وبإمكانه التسجيل في أي وقت .. والعيب يكمن في سهولة التسجيل في مرماه”.

وتابع خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “إذا اعتمد الهلال على الهدف المسجل في الذهاب فإن المباراة ستكون صعبة جدًا.. لأنه ليس من الفرق التي تحافظ على مرماها”.

وعلق الناقد الرياضي عبدالله المصيليخ قائلًا: “العمل الإداري في الهلال مميز وهادئ هذا الموسم بقيادة فهد بن نافل، الجميع فوجئ بالانضباط التكتيكي والأداء العالي الذي ظهر عليه #الهلال في الذهاب أمام أوراوا”.

وتمنى الإعلامي الرياضي نبيل نقشبندي أن يُحقق الهلال لقب دوري أبطال آسيا هذا الموسم، مضيفًا: “اللاعب السعودي تنقصه ثقافة الذهاب والإياب .. وبالتركيز والضغط على الخصم سيحقق الهلال اللقب”.

وأثنى الإعلامي الرياضي محمد الخميس بقدرات لاعبي الزعيم الهجومية، وقال: “الأمر الإيجابي لفريق الهلال إن لم يدخل مرماه أي هدف في الذهاب .. وأنه يملك لاعبين قادرين على التسجيل في أرض الخصم”.