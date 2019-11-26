هدافو دوري محمد بن سلمان.. إدواردو يتصدر وحمدالله ثانيًا

المواطن - مروة نبيل

تشهد بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين منافسة قوية بين اللاعبين الأجانب على صدارة قائمة الهدافين في الموسم الرياضي الحالي.

وبعد مرور 10 جولات، يتصدر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرازيلي كارلوس إدواردو قائمة الهدافين برصيد 8 أهداف، وبفارق هدف عن نجم النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله، ونجم العدالة، أندريا تشارلز.

ويحتل نجم نادي الاتحاد، البرازيلي رومارينيو المركز الرابع في قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 أهداف، بالتساوي مع مهاجم الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز ونجم الأهلي عمر السومة.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، ويملك مباراة مؤجلة، بالتساوي مع النصر الوصيف، والأهلي صاحب المركز الثالث.