هدايا بـ 2 مليون ريال في موسم الرياض
بالتزامن مع مهرجان الرياض للتسوق

هدايا بـ 2 مليون ريال في موسم الرياض

2019/11/14
الساعة 1:16 صباحًا
- ‎فيالترفيه, حصاد اليوم
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‎وسوم
المواطن - الرياض

تفاعل موسم الرياض مع فعاليات تدشين مهرجان الرياض للتسوق، وذلك بالإعلان عن عروض وجوائز وهدايا للجمهور تصل قيمتها إلى 2 مليون ريال.

وقال موسم الرياض، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “زيادة على الأجواء الخيالية، الخصومات في مهرجان الرياض للتسوق، تزيد المتعة والجمال، سير علينا وانبسط بالفعاليات والعروض الفنية والهدايا اللي تصل قيمتها 2 مليون ريال”.

ويضم موسم الرياض أكثر من 100 فعالية عالمية مختلفة، وعروض وأنشطة متنوعة وفعاليات فريدة ومميزة بين الغنائية والرياضية والترفيهية.

ويأتي موسم الرياض على درب السياحة والترفيه لتعزيز مكانة المملكة على خريطة السياحة والترفيه العالمية، ضمن منظومة المملكة الواعدة تحت مظلة رؤية المملكة 2030.

 

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