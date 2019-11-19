هدايا للجماهير في مباراة السعودية وباراجواي

المواطن - مروة نبيل

حفز الاتحاد السعودي لكرة القدم، الجماهير لحضور مباراة السعودية وباراجواي الودية المقرر إقامتها، مساء اليوم الثلاثاء.

وكتب حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أجواء رائعة.. منافس قوي.. آخر مباراة في الرياض لهذا العام، دخول مجاني.. أضفنا لها 5 أجهزة آيفون للسحب.. حياكم في الملعب اليوم”.

وتلعب السعودية وباراجواي على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، عند الساعة 7:30 مساء اليوم الثلاثاء، ويطمح الأخضر في تواجد الجماهير بأعداد كبيرة لتحفيز اللاعبين من أجل الظهور بمستوى مميز وتحقيق الفوز.

وتأتي مباراة السعودية وباراجواي الودية الدولية، في إطار استعدادات الأخضر لمواجهات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

يُذكر أن الأخضر يتصدر مجموعته في التصفيات الآسيوية برصيد 8 نقاط، وبفارق نقطتين عن أوزبكستان، ثم اليمن برصيد 5 نقاط، ويحتل منتخب فلسطين المركز الرابع بـ4 نقاط، بالتساوي مع سنغافورة.