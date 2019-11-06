هدايا للجماهير في مباريات الأخضر بالتصفيات الآسيوية
لتحفيزهم على مساندة المنتخب

هدايا للجماهير في مباريات الأخضر بالتصفيات الآسيوية

2019/11/06
الساعة 5:30 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

حفز الاتحاد السعودي لكرة القدم، الجماهير لحضور مباريات المنتخب الوطني تحت 19 عامًا في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس آسيا 2020.

وأعلن حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تقديم 3 أجهزة جوال و3 كُرات مباراة في كل مباراة للأخضر الشاب، مؤكدًا أن دخول الجماهير سيكون بالمجان.

ويأمل المسؤولون أن يحظى الأخضر تحت 19 عامًا بدعم جماهيري كبير خلال مبارياته في التصفيات الآسيوية التي ستُقام على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في مدينة الخُبر، لمساندة اللاعبين وتحفيزهم لخطف بطاقة التأهل.

ويبدأ الأخضر اليوم مشواره في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا، حيث سيلاقي منتخب أفغانستان، عند الساعة 7.05 مساء.

ويتواجد المنتخب السعودي تحت 19 عامًا في المجموعة السادسة بجوار منتخبات أوزبكستان، الهند، وأفغانستان ضمن التصفيات الآسيوية التي ستنطلق منافساتها في مدينة الخُبر، مساء اليوم الأربعاء.


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