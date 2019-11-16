هدايا لوشيسكو متواصلة على الدوليين

المواطن - محمد سمعه

واصل المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال، إرسال هداياه للاعبي الهلال الدوليين، وذلك قبل مواجهة نادي أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا يوم 24 نوفمبر الجاري.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر تويتر أن لوشيسكو قرر منح لاعبي الهلال الدوليين راحة إضافية لمدة يوم على أن يُغادروا مع بعثة الفريق غدًا الأحد إلى اليابان.

وكان لوشيسكو منح السباعي الدولي راحة من تدريبات أمس الجمعة بعد عودتهم من المنتخب السعودي الذي فاز أول أمس الخميس على منتخب أوزبكستان في تصفيات كأس العالم 2022.

وسيترأس فهد بن نافل رئيس الهلال بعثة الفريق التي ستغادر إلى اليابان غدًا.

ومن المقرر التحاق السوري عمر خربين مهاجم الهلال ببعثة الأزرق المسافرة إلى اليابان، وذلك بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده.

من ناحية أخرى، تُمثل مواجهة الهلال لنادي أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا 2019، لحظة خاصة للنجم سالم الدوسري الذي عانى من كابوس قبل عامين، عندما واجه أوراوا في نهائي آسيا نسخة 2017.

ونشر الحساب الرسمي لـ بطولة دوري أبطال آسيا باللغة الإنجليزية في تويتر لحظة طرد الدوسري أمام أوراوا في إياب نهائي 2017، ثم تألقه وتحوله بطريقة لافتة للأنظار في نسخة 2019، حيث كان أحد العوامل التي ساهمت في تأهل الهلال لنهائي الآسيوية في العام الجاري.

وأكد الحساب الرسمي لـ دوري أبطال آسيا أن تألق سالم الدوسري في نسخة 2019، أنساه كابوس طرده في إياب نسخة 2017.