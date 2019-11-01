هدف يطلق برنامج جدير ويستهدف الباحثين عن عمل لإكسابهم المهارات

المواطن - الرياض

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن إطلاق برنامج جدير، الذي يستهدف تدريب الباحثين والباحثات عن عمل انطلاقًا من الميول المهنية واحتياجات المتدرب، ووفق مدة زمنية محددة، تمهيدًا لمنحهم شهادات تدريب واجتياز معتمدة، تدعم فرص حصولهم على الوظائف لدى منشآت القطاع الخاص.

وقال مدير عام الصندوق الدكتور محمد بن أحمد السديري، إن برنامج جدير يعد من البرامج التي يعمل عليها الصندوق في سبيل دعم وتمكين القوى الوطنية من الفرص الوظيفية في سوق العمل، وزيادة نسبة مشاركتهم واستقرارهم المهني ورفع مستوى إنتاجية أبناء وبنات الوطن.

وأشار الدكتور السديري إلى أن برنامج “جدير” يهدف إلى تنمية المهارات السلوكية والمعرفية لدى الباحثين والباحثات عن عمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، التي يتطلبها سوق العمل، موضحًا أن العمل على البرنامج التدريبي الجديد سيتم من خلال جهات تدريبية معتمدة على مستوى مناطق المملكة، وفقًا لاحتياج الشاب والشابة من البرامج التدريبية المركزة والموجهة والمكثفة.

ومن المعلوم، أن الصندوق قد عقد مجموعة من ورش العمل مع مديري ومسؤولي الموارد البشرية في مختلف منشآت القطاع الخاص، للاستفادة من آرائهم وتحديد الاحتياجات التدريبية لضمان تصميم البرنامج التدريبي وفق متطلبات سوق العمل.

ويركز البرنامج على جدارات رئيسة كالانضباط والتوجيه الذاتي، وإدارة الوقت والضغوط، والتواصل الفعال، والمشاركة والتعاون مع الآخرين، وإدارة العمل، وحل المشكلات واتخاذ القرار، حيث يندرج تحت كل جدارة رئيسية عدد من الجدارات الفرعية.

ويسبق البرنامج التدريبي اختبار ميول مهني ودراسة احتياجات المتدرب، كما يرتكز على إكساب المتدرب المهارات العلمية المكثفة.