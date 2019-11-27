هدية خاصة لـ كاريلو بعد تتويج #الهلال الآسيوي

المواطن - محمد سمعه

نال النجم البيروفي أندري كاريلو لاعب الهلال هدية مميزة، وذلك بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا على حساب نادي أوراوا الياباني.

وستُمنح الفرصة لكاريلو للمشاركة مع الهلال في كأس العالم للأندية، خاصة أنه واحد من أهم العناصر للمدرب رازفان لوشيسكو.

ويُعد التأهل للمونديال هدية غالية لكاريلو وتتويجًا لمجهوداته مع الهلال، حيث كان واحدًا من نجوم الأزرق الذين ساهموا في تتويج الهلال الآسيوي.

وعادل كاريلو رقم النجم البيروفي باولو غيريرو الذي سبق له أن شارك في مونديال المنتخبات ومونديال الأندية مع كورينثيانز البرازيلي عام 2012 معًا حيث كان اللاعب الوحيد في بيرو الذي حقق هذا الأمر.

وكان كاريلو تواجد مع المنتخب البيروفي في مونديال روسيا 2018.

ويسعى نادي الهلال إلى تحقيق الإنجاز المميز الذي حققه نادي الرجاء البيضاوي المغربي في بطولة كأس العالم للأندية نسخة عام 2013.

وحقق الرجاء البيضاوي المركز الثاني في مونديال الأندية قبل ست سنوات، وذلك بعد أن خسر من بايرن ميونيخ الألماني في المباراة النهائية بهدفين دون رد، ليكون الرجاء البيضاوي أول فريق عربي يصل لنهائي مونديال الأندية، متخطيًا إنجاز الأهلي المصري والسد القطري باحتلال كل منهما للمركز الثالث بالمونديال.

وفي أول مشاركة للهلال بالمونديال، يملك الفريق الهلالي كل المقومات التي تؤهله للوصول إلى المباراة النهائية، في حال نجح في تخطي الترجي التونسي وتخطي فلامنجو البرازيلي في دور نصف النهائي.