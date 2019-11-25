هدية من الفيفا لـ #الهلال

المواطن - محمد سمعه

قدم الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا” هديته إلى نادي الهلال، وذلك بعد تأهل الأزرق إلى كأس العالم للأندية بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه.

وأكدت تقارير إخبارية أن الفيفا وضع قانونًا في لوائح بطولة كأس العالم للأندية، يمنح للفريق المتأهل للبطولة حق إشراك سبعة من لاعبيه الأجانب في التشكيل الرسمي للمباراة مع وجود لاعب أجنبي على دكة الاحتياط.

وتأتي هذه التقارير لتؤكد تصريح ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، الذي قال لـ برنامج الدوري مع وليد: الهلال سوف يشارك في مونديال الأندية بسبعة أجانب.

وأضاف المسحل: لن نتردد في تقديم أي شيء يحتاجه الهلال كونه ممثل الوطن.

وكان الفرنسي بافيتيمبي غوميز تُوج بلقب أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا 2019، بجانب تتويجه بلقب هداف البطولة.

ومن المقرر وصول طائرة الهلال في تمام الخامسة مساءً بتوقيت المملكة إلى صالة الطيران الخاص بالرياض، ثم سيستقل أبطال الهلال حافلة مكشوفة تقوم بنقلهم من المطار إلى الدرعية للاحتفال بالبطولة هناك.

وبعد التتويج بدوري أبطال آسيا، حقق الهلال سبع بطولات مختلفة آسيويًا، حيث فاز بدوري أبطال آسيا في ثلاث مناسبات وبطولة آسيا للأندية أبطال الكأس في مناسبتين ولقبين في بطولة كأس السوبر الآسيوي.

وتُوج الهلال أمس الأحد بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة بعد فوزه على نادي أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين، حيث فاز ذهابًا بهدف نظيف، وكرر فوزه في مباراة الإياب بنتيجة 2/0.