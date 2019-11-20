هدية من موسم الرياض لمواطن ووالدته
عدلت عن السفر إلى لندن

هدية من موسم الرياض لمواطن ووالدته

2019/11/20
الساعة 9:30 مساءً
- ‎فيالترفيه, حصاد اليوم
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‎وسوم
المواطن - الرياض

تفاعلت إدارة موسم الرياض، مع مواطن نشر مقطع فيديو له مع والدته وهي تتحدث عن أجواء الرياض، مشيرًا إلى أنها تستحق مكافأة على ذلك.

وقالت والدة المواطن في المقطع: إنها عدلت عن السفر إلى لندن؛ لأن جو الرياض أفضل من لندن، وكذلك بسبب فعاليات موسم الرياض.

ورد حساب موسم الرياض: “الله يسعدها بالدنيا والآخرة، وترانا عازمينك مع الوالدة لمطعم زاد في نبض الرياض، قولوا تم”.

 

 

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