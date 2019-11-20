هدية من موسم الرياض لمواطن ووالدته

المواطن - الرياض

تفاعلت إدارة موسم الرياض، مع مواطن نشر مقطع فيديو له مع والدته وهي تتحدث عن أجواء الرياض، مشيرًا إلى أنها تستحق مكافأة على ذلك.

وقالت والدة المواطن في المقطع: إنها عدلت عن السفر إلى لندن؛ لأن جو الرياض أفضل من لندن، وكذلك بسبب فعاليات موسم الرياض.

ورد حساب موسم الرياض: “الله يسعدها بالدنيا والآخرة، وترانا عازمينك مع الوالدة لمطعم زاد في نبض الرياض، قولوا تم”.

الله يسعدها بالدنيا والآخرة 🧡

وترانا عازمينك مع الوالدة لمطعم زاد في #نبض_الرياض 😍

قولوا تم 🙏@zaad_london @AHKGROUP https://t.co/yxUHaxR0GQ — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) November 20, 2019