هذه الأجهزة لن تشغل نتفليكس بعد اليوم !

في قرار صادم لمتابعيها عبر بعض أجهزة التلفاز، أطلقت منصة “نتفليكس”، إعلانها بشأن إيقاف خدماتها على عدد من الأجهزة القديمة، بما في ذلك بعض التلفزيونات الذكية، وفق ما ذكر موقع “ذا فيرج”.

وبحسب ما نقل موقع سكاي نيوز، فإن المنصة الأمريكية الخاصة بخدمات البث التدفقي لن تعرض، ابتداء من 1 ديسمبر، أي محتوى على بعض الأجهزة القديمة، مثل التلفزيونات القديمة لشركتي سامسونج وفيزيو.

هذا الإعلان أقرت به شركة “سامسونج”، التي أفادت بتوقف خدمة “نتفليكس” على أجهزة التلفاز الذكية القديمة، التي أنتجت بين عامي 2010 و2011، بسبب ما وصفته بـ”قيود تقنية”.

من جانبها أكدت “فيزيو” أن أجهزتها، التي يبلغ عمرها 4 سنوات أو أكثر، لن تدعم بعد الآن خدمات نتفليكس.