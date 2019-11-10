هلالي يتغنى بأداء الفرج ضد أوراوا

المواطن - مروة نبيل

أشاد عضو شرف نادي الهلال حسن الناقور بأداء نجم الفريق الأول لكرة القدم، سلمان الفرج، ضد أوراوا ريد دياموندز الياباني، متمنيًا أن يحمل كأس دوري أبطال آسيا 2019.

ولعب الهلال ضد أوراوا بالأمس على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وفاز الزعيم بهدف دون رد، وستُقام مباراة الإياب في اليابان، يوم 24 من شهر نوفمبر الجاري.

وقال الناقور عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “سلمان الفرج أكثر من لمس الكرة في المباراة (128)، وهو ثاني أكثر لاعب مرر تمريرات صحيحة (97) بنسبة 89%”.

وتابع تغريدته قائلًا: “قدمت أداء رائعًا في يوم الحسم، وكنت قائدًا داخل الملعب والجمهور بانتظارك لتحمل الكأس الغالية وتسعدهم جميعًا.. مهما قسا عليك الجمهور فهو من حبه الكبير وثقته بك دائمًا”.