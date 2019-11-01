هلال المباريات الثلاث الأخيرة هل يتوج ببطولة آسيا ؟

المواطن - مروة نبيل

أثار مستوى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال الفترة الأخيرة جدلًا كبيرًا، ما دفع النقاد الرياضيين والجماهير للتشكيك في قدرته على التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2019.

وخسر الهلال أمام السد في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019، ولكنه صعد إلى النهائي بمجموع المباراتين بنتيجة 6/5، وفي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خسر ضد النصر بهدفين مقابل هدف، وتعادل مع الفتح بنتيجة 3/3.

وأبدى الكاتب والناقد الرياضي فهد الروقي استغرابه من أداء الزعيم ضد النموذجي بالأمس، وقال: “الهلال يتراجع بشكل كبير.. ضعف في الدفاع وإهدار الفرص حرماه من فوز على الفتح”.

وتساءل عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “سؤال لإدارة الهلال ولمدربه وللاعبيه: هل هلال المباريات الثلاث الأخيرة قادر على تحقيق اللقب القاري؟”.

وتباينت ردود فعل الجماهير حول تساؤل الروقي، حيث أكد البعض أن الهلال لم يلعب بجميع نجومه في مباراة الفتح، ما أثر على أداء الفريق، فيما توقع البعض الآخر تحسن الأداء في النهائي الآسيوي، خاصة أن التتويج به هو حلم اللاعبين.