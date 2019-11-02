هل إسعاف المصاب يُسقط مخالفة السرعة عبر ساهر؟.. المرور يجيب

هل إسعاف المصاب يُسقط مخالفة السرعة عبر ساهر؟.. المرور يجيب

2019/11/02
الساعة 12:37 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

حددت الإدارة العامة للمرور الإجراء الذي يجب اتباعه في حالة ارتكاب مخالفة سرعة من قِبل قائد المركبة في الحالات الإسعافية الطارئة، ورصده من خلال كاميرا “ساهر”.

وتفاعل المرور مع استفسار مغرد، أفاد بأنه تم تصويره من قبل “ساهر” لتجاوزه السرعة المحددة، عندما كان مسعفاً لابنه لإيصاله للطوارئ في أحد المستشفيات.

وتساءل المغرد عن إمكانية إسقاط المخالفة عنه لاضطراره لتجاوز السرعة لإنقاذ ابنه.

وتجاوب المرور السعودي مع تساؤل المغرد بقوله: “يرجى مراجعة الهيئة المرورية وتقديم التقرير الطبي الخاص بالحالة لتتم خدمتك”.


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