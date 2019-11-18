هل اعتراض حساب المواطن بمثابة شكوى؟

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن توضيح المقصود بالاعتراض على عدم الأهلية وطريقة تقديمه والآثار المترتبة عليه.

وتقلت خدمة المستفيدين استفسارًا من مواطنة قالت فيه: “هل يعتبر تقديم الاعتراض على عدم الأهلية بمثابة شكوى؟ وماذا يحدث بعده؟

وردت خدمة المستفيدين بالقول: في حال كنت غير مؤهل وتم تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية، يمكنك التوجه إلى أيقونة دارسة الأهلية وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك.

وتابع حساب المواطن أنه في حال تجاوز مدة تقديم الاعتراض ٣ أشهر، يمكنك الضغط على أيقونة إعادة تقديم الطلب ليتم دراسة أهليتك مرة أخرى.

وكان برنامج حساب المواطن أودع 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ 12.6 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.4 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 58.2 مليار ريال منها 405 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 25 استحقاق شهر ديسمبر المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.