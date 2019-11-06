هل اعتزل الفنان عبدالله السدحان؟

المواطن - أحمد سعيد

اعتزال عبدالله السدحان، وسم صعد ضمن الوسوم الأعلى تداولًا وسط شائعات اعتزال الفنان الكبير، إلا أن الفنان سرعان ما نفى خبر الاعتزال، مؤكدًا أن لديه الكثير ليقدمه.

السدحان سخر من شائعات وفاته مرة وشائعات اعتزاله مرات، كاتبًا، عبر تويتر: “يسعد أيامكم بكل خير. إن سافرنا وأقفل الجوال أُعلِنت وفاتي بسم الله علي وعليكم. وإن نمت وقمت لقيت خبر اعتزالي وأنا ما عندي علم”.

وشدد الفنان بقوله: إن “الفنان لا يعتزل بدون مسببات صحية. الحمد لله أنا بخير، وفي جعبتي الكثير الجديد إن الله وفق”.

ولاحقت الفنان شائعات الوفاة مرتين عامي 2015 و2017، حيث نفى ريان السدحان نجل الفنان السعودي في المرة الأولى ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة والده.