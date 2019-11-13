هل تتقدم على سند الزواج مرتين؟

المواطن - الرياض

بعد إعلان برنامج سند محمد بن سلمان تحديث حالات المتقدمين على مبادرة سند الزواج للدفعة الأخيرة، تساءل مواطنون بشأن إمكانية إعادة التقديم في البرنامج بعد عدم مطابقة شروط المبادرة عليهم.

وبحسب ما ذكرت مبادرة سند الزواج في وقت سابق، يتم التحقق من طلبات المتقدمين بالتعاون مع الجهات الحكومية بشكل مستمر ودوري، كما يمكن إعادة التقديم مرة أخرى لمن لم تنطبق عليهم شروط المبادرة بعد تحديث البيانات الشخصية لدى الجهات ذات العلاقة.

وبالنسبة إلى خطوات التسجيل في سند الزواج، فيمكن التسجيل للاستفادة من أولى المبادرات من خلال الرابط التالي (هنا).

ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية، أولاً، زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان، ثم اختيار صفحة مبادرة سند الزواج، وبعدها يتم التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.

ثم بعد ذلك يتم إنشاء حساب وإدخال البيانات، واجتياز دورة الوعي المالي، وأخيراً انتظار رسالة اعتماد الطلب.

وبحسب ما ذكر سند محمد بن سلمان، في وقت سابق بشأن هذا الشرط، يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري للمواطن 4 آلاف ريال.

ويأتي برنامج سند محمد بن سلمان امتدادًا لما يقدمه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، من مبادرات مجتمعية غير ربحية فعالة تهدف إلى تقديم العون المباشر، والتي تتنوع بين الدعم المادي والمعرفي لمختلف الفئات، وذلك سعيًا منه إلى تعزيز قدرات أفراد المجتمع من خلال المبادرات التي تأخذ بعين الاعتبار الطموحات المُستقبلية لصناعة أثر مستدام.

وكان البرنامج قد أعلن عن مبادرة سند الزواج كإحدى المبادرات الموجهة لدعم ومساندة حديثي الزواج من أبناء الوطن تزامنًا مع انطلاقته، ويجري العمل الآن على مبادرات إضافية موجهة للفئات الأكثر احتياجًا في مجالات متعددة.