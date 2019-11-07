هل تفيد دهون أوميغا 3 في علاج القلق والاكتئاب؟

المواطن - متابعة

أظهرت دراسة جديدة أن تناول الأسماك الدهنية والمكسرات لا يفيد في تخفيف القلق والاكتئاب كما كان يعتقد في السابق.

ويتم الترويج لدهون أوميغا 3 لوقت طويل بأنها تملك القدرة على تعزيز الصحة العقلية، لكن العلماء في جامعة إيست أنجليا يحثون على إعادة التفكير بجدية بهذا الاعتقاد، بعد مراجعة 31 تجربة سريرية.

وشملت الدراسات أكثر من 41 ألف مشارك، تم تقسيمهم إلى مجموعتين: الأولى زادت من استهلاك أوميغا 3 من خلال مكملات زيت السمك، وحافظت الأخرى على مستويات الاستهلاك المعتادة.

وبعد فترة 24 أسبوعًا، تم تسجيل التغييرات في صحة المشاركين العقلية، إما من خلال مؤشرات أولية مثل تشخيص الاكتئاب، أو مؤشرات ثانوية مثل نوعية الحياة والإجهاد.

وخلص البحث إلى أن دهون أوميغا 3، رغم أنها جيدة للصحة بشكل عام، لم يكن لها تأثير ملموس على الصحة العقلية للمرضى، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ودعا كبير مؤلفي الدراسة الدكتور لي هوبر الأطباء، إلى التوقف عن حث مرضى القلق والاكتئاب على زيادة استهلاك دهون أوميغا 3 كخيار علاجي رئيسي.

وقال هوبر “هذه المراجعة المنهجية الكبيرة شملت معلومات من عدة آلاف من الناس على مدى فترات طويلة، وعلى الرغم من كل هذه المعلومات، فإننا لا نرى تأثيرات وقائية لدهون أوميغا 3”.