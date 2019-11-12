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هل رأيت فأر الغزال من قبل؟ يبدو أن العلماء أيضًا لم يروه منذ 25 عامًا، وهو ما رصدته كاميرات مراقبة علمية للحيوان الآسيوي الصغير في فيتنام.

وبحسب الدراسات، التي نقلت عنها “سكاي نيوز”، فإن الحيوان لم يره العلماء منذ أكثر من 25 عامًا، وفق ما أفادت دراسة نُشرت الاثنين في مجلة “نيتشر إيكولوجي أند إيفولوشن”.

وقرر علماء أن يضعوا حوالي 30 كاميرا مجهزة بكاشف للحركة في الغابات المحيطة بالمقاطعات، وكانت المفاجأة عندما التقطت الكاميرات حوالي 300 زيارة من حيوانات الفأر الغزال إلى قريتين.

ومر أكثر من ربع قرن منذ أن رأى العلماء هذه الحيوانات. وهم كانوا يخشون من أن الصيد الجائر، رغم أنه محظور، دفع هذه المجترات الصغيرة إلى حافة الانقراض.

وقرر آن نغوين، من الهيئة العالمية للحفاظ على الحياة البرية، وزملاؤه إجراء بحث يتناول هذه الحيوانات.

وقال عالم الأحياء الفيتنامي في بيان صادر عن الهيئة: “لم يكن هناك الكثير من المعلومات المتاحة لإرشادنا نحو الاتجاه الواجب اتباعه، ولم نكن نعرف ما الذي يجب علينا أن نتوقعه”.