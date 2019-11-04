هل يؤثر التسجيل في دعم المواشي على حساب المواطن ؟

المواطن - الرياض

تفاعل حساب المواطن مع استفسار بشأن تأثير السجيل في دعم المواشي التابع لوزارة الزراعة على دعم البرنامج، وهل سينقص المبلغ في هذه الحالة؟

وقال حساب المواطن: إنه في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح واختيار نوع ومصدر الدخل (غير ذلك)، وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل في البرنامج، وفي حال انطبقت على الشخص شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشمله الدعم.

ولفت حساب المواطن إلى أنه لمعرفة قيمة استحقاق الدعم يمكن الدخول من خلال الحاسبة التقديرية عبر الرابط هنا

وذكر أن برنامج حساب المواطن أعلن، في وقت سابق، عن صدور نتائج الأهلية للدورة 24 (شهر نوفمبر 2019).

وقال حساب المواطن: إنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي (هنا).

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ25 استحقاق شهر ديسمبر المقبل (هنا).

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن، أن يكون المسجل سعودي الجنسية.

ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.