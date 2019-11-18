هل يؤثر حافز على حساب المواطن ؟

المواطن - الرياض

أعاد برنامج حساب المواطن التأكيد على أنه منفصل عن برنامج حافز ولا يؤثر على التسجيل.

وأوضح حساب المواطن ردًّا على استفسار في هذا الشأن أن حافز يتم احتسابه من ضمن الدخل في البرنامج، حيث يمكن معرفة قيمة الاستحقاق للدعم من خلال الحاسبة التقديرية على الرابط هنا

تسجيل حساب المواطن:

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ26 استحقاق شهر يناير من العام الجديد، عبر الرابط التالي (هنا).

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن، أن يكون المسجل سعودي الجنسية.

شروط أهلية حساب المواطن:

ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.