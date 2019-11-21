هل يتأثر حساب المواطن بتغير الحالة الاجتماعية ؟

المواطن - الرياض

أكد برنامج حساب المواطن على أهمية تحديث البيانات ومطابقتها في البوابة الإلكترونية مع البيانات في الجهات ذات العلاقة.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد مفاده: “تم إيقاف دفعتي شهر 9 سبتمبر وشهر 10 أكتوبر بسبب تغيير دراسة حالة الأهلية من أعزب إلى متزوج ونزلت لي شهر 11 نوفمبر فقط دفعة واحدة قدمت اعتراضًا هل سيتم تعويضي الشهر القادم بإذن الله؟

ورد حساب المواطن بقوله “وعليكم السلام، لا بد أن تكون البيانات المسجلة في البوابة الإلكترونية متطابقة مع البيانات في الجهات ذات العلاقة، وفي حال تم تعديل البيانات بعد صدور نتيجة الأهلية لن يتم تعويضك بأثر رجعي، نسعد بخدمتك”.

التسجيل مستمر:

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 26 استحقاق شهر يناير من العام الجديد، عبر هذا الرابط: (هنا).

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن، أن يكون المسجل سعودي الجنسية.

شروط الأهلية

ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.