هل يتأثر دعم برنامج حساب المواطن براتب ساند الخاص بالزوجة؟
أكد أنه يتم احتسابه ضمن دخل الأسرة

هل يتأثر دعم برنامج حساب المواطن براتب ساند الخاص بالزوجة؟

2019/11/06
الساعة 11:27 مساءً
- ‎فيحساب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

علق برنامج حساب المواطن، على سؤال مواطنة بشأن مدى تأثر الدعم بالراتب الذي يتم الحصول عليه من ساند.

وقالت المواطنة في سؤال وجهته عبر حساب خدمة العملاء: “سؤال إذا أنا ينزل لي راتب ساند هل ينقص حساب المواطن الخاص بزوجي؟”.

ورد حساب المواطن بتغريدة عبر حساب خدمة العملاء قال فيها: “أهلًا بك، في حال وجود دخل من ساند للتابع لابد من الإفصاح عنه بالتوجه إلى أيقونة (الإفصاح عن الدخل) واختيار نوع الدخل (غير ذلك) ومصدر الدخل (مخصص من برنامج ساند)، وسيتم احتسابه ضمن مجموع دخل الأسرة”.

يذكر أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن، أن يكون المسجل سعودي الجنسية.

ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.


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