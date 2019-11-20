هل يتأثر دعم حساب المواطن بالنشاط التجاري؟

المواطن - الرياض

أوضح برنامج حساب المواطن، أن من يزاول أي نشاط تجاري يمكنه الاستفادة من البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري.

جاء ذلك في رد على استفسار مستفيد وجه سؤالًا مفاده: “هل فتح سجل تجاري سبب في عدم نزول حساب المواطن هذا الشهر؟”.

وأضاف برنامج حساب المواطن بتغريدة عبر حساب خدمة العملاء: “أهلًا بك، يستطيع من يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري، بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه”.

وأضاف البرنامج أنه وفي حال وجود سجل تجاري لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل (نشاط تجاري) ومصدر الدخل (سجل تجاري) وإضافة الدخل ثم الضغط على حفظ.

وكان برنامج حساب المواطن، قد أودع في وقت سابق، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ12.6 مليون مستفيد وتابع.

كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.4 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 58.2 مليار ريال منها 405 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة.