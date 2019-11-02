هل يتخلص #النصر من كابوسه أمام أبها بـ دوري محمد بن سلمان؟

المواطن - محمد سمعه

يطمح الفريق الأول لكرة القدم بالنصر في التخلص من كابوسه الأزلي عند مواجهة نادي أبها في مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وتكمن المشكلة للفريق النصراوي هو تعرض لاعبيه وبشكل دائم للبطاقة الحمراء عند مواجهة أبها في أي مباراة.

وسبق للنصر أن فقد 4 من لاعبيه في مباريات مختلفة أمام أبها، حيث تم إشهار أربع بطاقات حمراء إلى كل من “أحمد البحري، حسام غالي، مشعل المطيري، خالد الزيلعي” من النصر عند مواجهة أبها في المباريات السابقة.

من ناحية أخرى، وجّه المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر، رسالة مهمة إلى جماهير أصفر العاصمة، وذلك قبل مواجهة نادي أبها في الجولة التاسعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر حمد الله فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقول لجماهير النصر: السلام عليكم، تحية إلى جماهير الشمس، نحن بحاجة إلى دعمكم في مباراة أبها، لا تتركونا وإن شاء الله نجتهد لإسعادكم.

وقبل إقامة مباراة النصر ضد أبها، كان مجلس إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت قرر إسقاط العضوية الذهبية لـ سعد آل مغني؛ وذلك بسبب هجومه المستمر على مجلس الإدارة الحالي لأصفر العاصمة.

وإذا نجح الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في الفوز في مباراة النصر أمام أبها، ثم الفوز في مباراة النصر ضد الفيصلي المؤجلة سيقترب خطوات كثيرة من منافسة الهلال المتعثر حاليًّا على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما أن فرحة الانتصارات ستُنسي الجماهير النصراوية أزمات الخلافات الإدارية وما يحدث خارج الملعب.