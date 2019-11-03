هل يترك كومان منتخب هولندا لتدريب برشلونة؟

المواطن - مروة نبيل

كشف رونالد كومان حقيقة الأنباء المتداولة بشأن رحيله عن منتخب هولندا الأول لكرة القدم خلال الفترة الحالية، لقيادة برشلونة الإسباني.

وأثيرت تكهنات حول إمكانية تولي كومان تدريب برشلونة الإسباني، بعدما كشف المدير الرياضي للاتحاد الهولندي، نيكو يان هوجما عن وجود بند في عقد المدرب، يسمح له بفسخ التعاقد حال تلقيه لعرض من البارشا مقابل شرط جزائي مُحدد.

وعلق مدرب منتخب هولندا الأول لكرة القدم على هذه الأنباء قائلًا: “بند في عقدي يخص برشلونة، من المؤسف الكشف عن ذلك من قبل نيكو يان، لكنني لم أعد أشعر بالغضب، وتحدثنا سويًّا”.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة “فوكس سبورتس” الهولندية: “الأمر يتعلق فقط ببرشلونة، وذلك عقب نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية، ولن أرحل الآن وذلك أمر مؤكد بنسبة 100%”.

وتابع: “بعد البطولة الأوروبية ستكون هناك لحظة تقييم، ومن يدري ربما يخرج الاتحاد الهولندي ويقول إننا قدمنا أداءً سيئًا في البطولة، لكن لدي الفرصة للمغادرة إلى نادٍ واحد فقط”.

واختتم كومان تصريحاته قائلًا: “أستطيع أن أقول إنني لن أترك منصب المدير الفني للمنتخب الهولندي لأي شخص آخر في الوقت الحالي”.