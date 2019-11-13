هل يتم تأجيل دوري محمد بن سلمان؟

المواطن - مروة نبيل

وافق الاتحاد السعودي لكرة القدم على مشاركة المنتخب الأول في منافسات بطولة كأس الخليج “خليجي 24″، ليقترح البعض تأجيل مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

دوري محمد بن سلمان

وتحدث الإعلامي نبيل نقشبندي لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “بطولة كأس الخليج جاءت في توقيت صعب بالنسبة لروزنامة دوري محمد بن سلمان للمحترفين .. ومشاركة المنتخب السعودي مهمة للبطولة”.

وعلق الإعلامي محمد الخميس قائلًا: “من العدل تأجيل مباريات الدوري إذا كان منتخبنا سيشارك بالفريق الأساسي، وأنا ضد المشاركة بالمنتخب الرديف أو B لأنها لا تفيد الفريق من الناحية الفنية”.

كأس الخليج

وقرر اتحاد كأس الخليج العربي أن تنطلق بطولة خليجي 24، يوم 26 بدلًا من 24 نوفمبر الجاري، وتنتهي منافساتها في الثامن من شهر ديسمبر المقبل، نظرًا لمشاركة الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وكان اتحاد كأس الخليج العربي قد أعلن أيضًا عن إجراء قرعة جديدة لمنافسات بطولة خليجي 24، يوم غد الخميس، بعد عودة مشاركة منتخبات السعودية، الإمارات والبحرين.