هل يتوقف حساب المواطن بتعديل البيانات؟

المواطن - الرياض

رد حساب المواطن على استفسار بشأن تأثير تعديل البيانات على صرف الدعم المخصص للمواطن الذي يجري التعديل.

وقال حساب المواطن: إن تعديل البيانات لا يؤثر على صرف الدعم، وفي حال انطبقت عليه شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيتم صرف الدعم له.

وأوضح حساب المواطن أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات لدى المستفيد يجب التوجه للبوابة وتحديثها عن طريق (تفاصيل الطلب- الإفصاح عن الدخل) والضغط على أيقونة تعديل ثم حفظ.

وكان برنامج حساب المواطن، قد أودع في وقت سابق 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ12.6 مليون مستفيد وتابع.

كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.4 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 58.2 مليار ريال منها 405 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة.