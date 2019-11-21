هل يتولى بوكيتينو تدريب برشلونة؟

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية، أن إدارة نادي برشلونة الإسباني على استعداد للتعاقد مع المدير الفني السابق لنادي توتنهام هوتسبير، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وكانت إدارة نادي توتنهام الإنجليزي قد أقالت بوكيتينو بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم، وأعلنت تعاقدها رسميًا مع البرتغالي جوزيه مورينيو.

وأوضحت صحيفة “صن” البريطانية، أن المدير الفني لنادي برشلونة، إرنستو فالفيردي يتعرض لضغوطات شديدة، لتذبذب النتائج وتراجع الأداء، ومن المتوقع أن تلجأ إدارة البارشا إلى بوكيتينو في حال رحيل مدربه.

وأشارت إلى أن نادي بايرن ميونيخ الألماني يُعد من أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع المدرب الأرجنتيني لخلافة كوفاتش، إلا أن الصحيفة البريطانية شددت على أن برشلونة هو الأقرب لمدرب توتنهام السابق.

وسبق أن صرح بوكيتينو عام 2017 أن تدريب برشلونة “مستحيل”، بسبب انتماءه لفريق السابق إسبانيول، وذلك على الرغم من تواجد مع رئيس البارشا جوسيب ماريا بارتوميو، وصديق مشترك بينهما.