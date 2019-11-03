هل يتولى تين كات تدريب #الاتحاد ؟
خلفًا للمدرب سييرا

هل يتولى تين كات تدريب #الاتحاد ؟

2019/11/03
الساعة 10:34 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية، أن المدير الفني الهولندي تين كات اقترب من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

وكان نادي الاتحاد قد أقال المدرب التشيلي لويس سييرا بسبب سوء نتائج الفريق الأول لكرة القدم، وتم تعيين المدير الفني الوطني محمد العبدلي بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.

وأوضحت صحيفة “عكاظ”، أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي وقعت مع المدرب الهولندي تين كات رسميًّا، وسيصل إلى جدة خلال الساعات المقبلة، من أجل استكمال إجراءات التعاقد.

وأعلن أنمار الحائلي اليوم عن وصول المدرب الجديد هذا الأسبوع لبدء مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم، ولكنه لم يكشف عن هويته.

ويملك تين كات خبرة كبيرة في الخليج، حيث سبق أن درب فريقي الجزيرة والوحدة الإماراتيين، وحقق العديد من النتائج المميزة مع الأول، بعدما توج معه بلقبي الدوري والكأس، والحصول على المركز الرابع في كأس العالم للأندية 2017.


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