هل يحذف المستقل من حساب المواطن للأسرة ؟

المواطن - الرياض

أكد حساب المواطن أنه لا يجب حذف المستفيد نفسه من حساب رب الأسرة حال التسجيل كفرد مستقل.

وتلقت خدمة المستفيدين في حساب المواطن سؤالًا من مواطنة تم تسجيلها تلقائيًا مع رب الأسرة كونها من مستفيدي الضمان لكنها ترغب في التسجيل كفرد مستقل وتسأل عن الخطوات.

وقالت خدمة المستفيدين : لا يلزم حذفك من حساب رب الأسرة، وفي حال تم قبولك كفرد مستقل سوف تكون تابعًا غير مؤهل لدى رب الأسرة وسيتم دراسة استحقاق رب الأسرة دون احتسابك.

وحول مدى تأثر دعم حساب المواطن بمخصص حافز قالت خدمة المستفيدين : برنامج حساب المواطن منفصل عن برنامج حافز ولا يؤثر على تسجيلك في حساب المواطن، ولكن سيتم احتسابه من ضمن الدخل، ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية: (هنا).

وكان برنامج حساب المواطن أودع 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ 12.6 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.4 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 58.2 مليار ريال منها 405 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 25 استحقاق شهر ديسمبر المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.