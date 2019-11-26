هل يحق لـ فيتشيو فسخ عقده مع #الاتحاد ؟

المواطن - مروة نبيل

أثار نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الأرجنتيني إيميليانو فيتشيو، حالة من الجدل، بعدما أعلن رحيله عن العميد؛ لعدم حصوله على المستحقات المتأخرة.

وعلق أحمد الأمير القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على إمكانية فسخ اللاعب المحترف لتعاقده مع ناديه بسبب المستحقات المالية.

وقال: “حسب نص اللائحة الدولية لأوضاع وانتقالات اللاعبين، وبالتحديد المادة رقم 14bis: .. يحق للاعب المحترف إنهاء عقده لسبب مشروع إذا تأخرت رواتبه لشهرين وقام بمنح النادي مهلة ١٥ يومًا للسداد ولم يلتزم النادي خلالها بالسداد!”.

وتابع الخبير القانوني حديثه عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “ويُلزم النادي بدفع تعويض مالي في هذه الحالة للاعب”.

الاتحاد ينفي:

وكان فيتشيو قد أعلن عبر حسابه على “إنستجرام”، أنه لم يحصل على مستحقاته المتأخرة، ولم يتم سداد الإدارة لرسوم مدرسة ابنته، ما دفعه إلى طلب فسخ عقده مع نادي الاتحاد.

وأصدر مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي بيانًا رسميًّا للرد على فيتشيو، مؤكدًا أن اللاعب كان يرغب في الرحيل منذ إقالة المدرب التشيلي لويس سييرا، ما دفع إدارة الكرة للاجتماع معه وحثه على بذل المزيد من الجهد.

وأكد نادي الاتحاد أن الإدارة سددت رسوم ابنته المدرسية، وشددت على أن فيتشيو غادر المملكة دون إشعار الإدارة ولم يتبع الإجراءات النظامية المتبعة، والتي تكفل له حقوقه في حال تجاوز سداد المستحقات المدة القانونية التي يحق له فيها فسخ عقده.

وأوضح نادي الاتحاد أنه تم إيداع الرواتب المتأخرة لكافة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم اليوم، مؤكدًا على أن مجلس الإدارة سيتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه اللاعب، والتي تكفلها له لوائح الاحتراف.