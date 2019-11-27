هل يحق للأندية معاقبة لاعبيها بالتدريبات الانفرادية؟

المواطن - مروة نبيل

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد، اليوم الأربعاء، تحويل مدافع الفريق الأول لكرة القدم، المغربي مروان دا كوستا، إلى التدريبات الانفرادية؛ لأسباب انضباطية.

وعلق أحمد الأمير القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على إمكانية معاقبة الأندية للاعبيها بالتدريبات الانفرادية.

وكتب الأمير: “حسب لائحة العقوبات المحلية؛ لا يسمح بتحويل اللاعب للتدريبات الانفرادية في حال سوء سلوكه؛ وإنما يتم الحسم من راتبه، حسب لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين”.

وتابع: “يعتبر تحويل اللاعب إلى التدريبات الانفرادية وعقده ينص على تدربه مع الفريق الأول وعلى أنه لاعب في الفريق الأول فقط؛ سلوك تعسفي يمنح اللاعب الحق في إنهاء عقده لسبب مشروع”.

وأضاف: “ينص تشريع كاس على أن استبعاد اللاعب المحترف المسجل للفريق الأول من تمارين الفريق يعتبر انتهاكًا لأحد الحقوق الأساسية للاعب المحترف ويعتبر سببًا مشروعًا للاعب لإنهاء عقده”.