هل يرحل بنزيمة عن ريال مدريد ؟

المواطن - مروة نبيل

تألق الفرنسي كريم بنزيمة بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني خلال الفترة الأخيرة، ليجذب أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى.

وأكد موقعle 10sport الفرنسي، اليوم الخميس، أن نادي باريس سان جيرمان مهتم بالحصول على خدمات بنزيمة، بالإضافة إلى بعض كبار الأندية في إنجلترا.

وأضاف الموقع الفرنسي، أنه على الرغم من العروض المميزة التي تلقاها بنزيمة مؤخرًا، إلا أنه يبدو سعيدًا في ريال مدريد ولا يرغب في الرحيل.

وكانت تقارير صحفية إسبانية، قد أشارت إلى أن نادي ريال مدريد يعتزم تقديم عقدًا جديدًا للفرنسي كريم بنزيمة لمدة موسمين مقبلين، خاصة أنه ركيزة أساسية في تشكيلة المرينغي.

وأعرب بنزيمة مؤخرًا عن شعوره بالراحة مع ريال مدريد الإسباني، وقال: “أشعر أنني بحالة جيدة، بيتي هنا في مدريد، أشعر بثقة كبيرة من زملائي ومدربي والرئيس والمشجعين.. الريال بالنسبة لي هو الأفضل في العالم”.

وسجل كريم بنزيمة هدفين، ليقود ريال مدريد للتعادل مع ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 2/2، يوم الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.