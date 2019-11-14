هل يرحل رونالدو عن يوفنتوس؟

المواطن - مروة نبيل

كشفت تقارير صحافية، عن موقف نادي يوفنتوس الإيطالي من نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد أزمته الأخيرة من المدير الفني ماوريسيو ساري.

وأشارت إلى أن علاقة رونالدو بمدربه ساري ليست على وفاق، بعد إقدامه على استبدال نجم يوفنتوس مبكرًا، في مباراتين متتاليتين، أمام لوكوموتيف وميلان، وأظهر اللاعب غضبه في المرتين.

وينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس الإيطالي بنهاية منافسات الموسم المقبل، لكن الخلاف الأخير، أثار اللغط حول مستقبل النجم البرتغالي، وانتشرت تقارير تفيد برغبته في العودة إلى فريقه السابق ريال مدريد الإسباني.

وأوضحت صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت”، أن نادي يوفنتوس الإيطالي، رغم كل ما أثير، لا يفكر على الإطلاق في بيع عن نجمه البرتغالي، حيث يُخطط للحفاظ عليه حتى 2023 أو 2024.

وكان رونالدو قد انضم إلى يوفنتوس صيف 2018، قادمًا من ريال مدريد في صفقة بلغت قيمتها المادية ما يقارب 100 مليون يورو، وشارك مع اليوفي في 57 مباراة بجميع البطولات، وأحرز 34 هدفًا، وصنع 12.