هل يستخدم لوشيسكو ورقته الرابحة للفوز؟

المواطن - محمد سمعه

يعتمد المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال، على عامل تفوق واحد قد يؤهله للفوز على أوراوا الياباني يوم الأحد في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

ويملك لوشيسكو خبرة التعامل مع المباريات النهائية بواقع الفوز في خمس نهائيات والخسارة في ثلاث مباريات نهائية فقط؛ حيث سبق له قيادة نادي رابيد بوخارست الروماني للفوز بكأس رومانيا في 17 مايو من عام 2006، وحقق الفريق الإنجاز ذاته بالفوز بكأس رومانيا في مايو من عام 2007.

كما قاد لوشيسكو فريق باوك اليوناني للفوز بكأس اليونان في موسم 2017- 2018، وفاز لوشيسكو مع الجيش القطري ببطولة الكأس في 2013.

لوشيسكو حقق نصف المهمة:

ونجح لوشيسكو في تحقيق نصف المهمة، بالفوز على أوراوا يوم 9 نوفمبر الجاري بهدف دون رد في لقاء الذهاب بالرياض، ويتبقى تحقيق النصف الآخر بتحقيق نتيجة إيجابية يوم الأحد من أجل رفع الكأس الثالثة للهلال في دوري أبطال آسيا.

غوميز مُحفز على طريقته الخاصة:

وحفز الفرنسي بافيتيمبي غوميز، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بـ الهلال، نجوم أزرق العاصمة على طريقته الخاصة، وذلك قبل مواجهة أوراوا الياباني يوم الأحد المقبل في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

ونشر حساب قروب الموج الأزرق عبر “تويتر” فيديو لجوميز وهو يُغني قائلًا: العب يا هلال، جمهور وراك.

وحرص غوميز بعد نهاية الحصة التدريبية للهلال في اليابان، اليوم الجمعة، على تحفيز لاعبي أزرق العاصمة، من أجل الفوز على أوراوا وحصد دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخ الأزرق.

يذكر أن المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز يُقدم مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وتعول الجماهير الهلالية كثيرًا على غوميز في قيادة الزعيم للعودة إلى منصات التتويج القارية، والمشاركة في كأس العالم للأندية هذا العام.

ويتصدر غوميز قائمة هدافي بطولة دوري أبطال آسيا 2019 برصيد 10 أهداف، وبفارق هدفين عن مهاجم أوراوا الياباني شينزو كوروكي، ليقترب من حصد لقب هداف النسخة الحالية.