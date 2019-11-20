هل يكسب الشلهوب تحدي الدوخي؟

المواطن - مروة نبيل

كشف نجم الهلال والاتحاد السابق، أحمد الدوخي عن تحديه لقائد الزعيم الحالي، محمد الشلهوب بتحقيق لقب دوري أبطال آسيا 2019.

ويلعب الهلال ضد أوراوا الياباني على استاد سايتاما، يوم الأحد المقبل، علمًا بأن الزعيم نجح في الفوز بهدف دون رد في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 الذي أُقيم على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وتحدث أحمد الدوخي عن النهائيات الآسيوية قائلًا: “أمام جوبيلو إيواتا الياباني، كنت حزينًا على جماهيرنا الحاضرة بملعبنا في الرياض، بعد تأخرنا في النتيجة بهدفين لهدف”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “محمد الدعيع شد حينها من أزري، وقال لي: العب لآخر الوقت.. ونجحنا بإصرارنا ورغبتنا في تحقيق التعادل بالدقائق الأخيرة، ثم الفوز بالهدف الذهبي في الوقت الإضافي”.

وأضاف: “كانت لدينا كوكبة من النجوم آنذاك، ضد إيواتا بالنهائي الآسيوي عام 2000، على غرار محمد الدعيع ويوسف الثنيان وسامي الجابر وخميس العويران ونواف التمياط ومحمد الشلهوب وغيرهم.. الهلال متمرس في البطولة الآسيوية”.

وعن تتويجه مع الاتحاد بدوري أبطال آسيا، في نسخته الجديدة عام 2005، قال: “الاتحاد كان يمتلك لاعبين مميزين على صعيد المحليين والأجانب، والمدرب يوردانيسكو كان قريبًا منا، وكان يهتم بحالتنا النفسية”.

وواصل: “كنا حريصين على تحقيق اللقب الآسيوي، على حساب العين الإماراتي، والتأهل لكأس العالم للأندية، والإدارة الاتحادية بقيادة منصور البلوي وفرت لنا كل ما نحتاجه، ونجحنا في التتويج، ومحظوظ بالفوز بالنسختين مع الهلال والاتحاد، لأن المشترك بينهما المدرب يوردانيسكو”.

واختتم الدوخي تصريحاته بالكشف عن تحديه مع الشلهوب وقال: “الهلال بحاجة للفوز باللقب الآسيوي، والفريق مهيأ نفسيًا مع المدرب رازفان لوشيسكو.. ودائمًا أتحدى محمد الشلهوب أن يحقق النسخة الجديدة، كما حققتها أنا، والقصد من ذلك منحه الدافع والدعم المعنوي”.